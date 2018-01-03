"Тампа-Бэй" обыграла "Торонто", Василевский вновь отыграл на ноль

"Тампа-Бэй" в гостях обыграла "Торонто" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Молнии" победили во второй раз подряд, канадский клуб потерпел третье поражение кряду.
Нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников набранными очками не отметились, защитник Михаил Сергачев сделал результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил все 30 бросков по своим воротам и во второй раз кряду и в шестой раз в сезоне отыграл на ноль. На счету россиянина 26 побед в 32 играх этой "регулярки".
Василевский был признан первой звездой встречи, Сергачев - третьей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Торонто" – "Тампа-Бэй" – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Голы: Пакетт - 1 (Куниц), 32:00 - 0:1. Киллорн - 5 (СЕРГАЧЕВ, Гурд), 36:54 - 0:2.
Вратари: Андерсен (57:11) - ВАСИЛЕВСКИЙ.
Штраф: 8 - 6.
Броски: 29 (10+7+12) - 36 (12+13+11).
Наши: - - Кучеров (20:24/1/0), Наместников (20:07/3/0), Сергачев (17:27/0/+1).
3 января. Торонто. Air Canada Centre.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Торонто Мэйпл Ливз
- НХЛ
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
Vasek
fifa_guru, но Бобр круче --------------------- уже нет. В недавних играх с Пенс такие плюхи залетали от самого Бобра, будто там Ниеми играл. Забухал ли Бобр или что не знаю... Но оч.хорошо, что НХЛовцы не едут на ОИ, а то горе-тренеры нашей сборной, несмотря на крутость Васи, всё равно бы на ОИ поставили на ворота заслуженного Бобра и всё закончилось бы по сценарию "Набоков в Ванкувере"...
12:11
fifa_guru
gibson кстати, тоже в голове не сидит мысль что прям Василевский настолько фантастически стоит. Да, показывает хороший уровень но и команда в его шатаутах подсабливает нехило. вспоминаются пару сейвов его в сезоне, как например когда он "умело скрыл" шайбу под собой. зато сколько матчей вытащил и сколько сейвов совершил Бобр? выходы 2 в 0. пять подряд расстрелов и еще куча всего. конечно, будут смотреть стату отраженных и количество побед, но Бобр круче
11:37
Vasek
там уже Бостон Торонто обошел. Мишки растут и тоже будут опасны;) В иной год Сергач с Макэвоем разыграли бы Колдер, но против Барзала и Бозера без шансов.
11:29
gibson
Ну, на классе:-) Нам тут рассказывали как Торонто будет выносить Тампу в плей-офф. Ок, посмотрели. БОльшую часть матча Торонто не знало что делать. Да, удалось закрыть звено Стэмкоса. Комаров и Ко не давали Кучерову играть, этот план на игру реализовали. Но выяснилось, что ни одно другое звено Торонто своих оппонентов переиграть не способно. А тройка Поинта и вовсе возило звено Мэтьюса. Единственный кто что-то смог создать впереди так это Марнер (то, что он не попал в тройку звезд это конечно недоразумение). Ничего фантастического Василевскому показывать не пришлось, это была внимательная игра голкипера высокого уровня, он не совершал ошибок вот и все. Торонто улетело просто без шансов. 3 и 4 тройки Тампы сделали по голу, Поинт заставил Мэттьюса обороняться, а Кучерова, Стэмкоса и Наместникова разменяли на Комарова, Кадри и Марло. Вот и все слагаемые этого результата.
11:08
Vasek
Упёртый русский, Кто там не сбалансирован? ---------------------- оборона вестимо. Сам же недавно видел феерическую игру Коберна и Джирарди? Или думаешь, к ПО Торонто подойдёт такой же разобранной, как сейчас? ага)))
10:23
Vasek
а других претендентов на Везину уже давно нет ))
10:22
.BattleFish.
Васек давай везину братка!)
08:15
fifa_guru
в последние 10 матчей, у Торонто всего 3 победы. Бэбкок давно уже должен был их разнести
08:01
Adios Amigos R...
Вася - это космос:)
07:10
Упёртый русский
Вася - красавец! Боттом 6 Тампы решило игру. Кто там не сбалансирован?
06:48
Долго наблюдал за идиотами на эт
Вася опять всё порешал, неужто ещё и рекорды перепишет...
05:55