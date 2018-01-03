05:50 | Хоккей — НХЛ

"Тампа-Бэй" обыграла "Торонто", Василевский вновь отыграл на ноль

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"Тампа-Бэй" в гостях обыграла "Торонто" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Молнии" победили во второй раз подряд, канадский клуб потерпел третье поражение кряду.

Нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников набранными очками не отметились, защитник Михаил Сергачев сделал результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил все 30 бросков по своим воротам и во второй раз кряду и в шестой раз в сезоне отыграл на ноль. На счету россиянина 26 побед в 32 играх этой "регулярки".

Василевский был признан первой звездой встречи, Сергачев - третьей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Тампа-Бэй" – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Пакетт - 1 (Куниц), 32:00 - 0:1. Киллорн - 5 (СЕРГАЧЕВ, Гурд), 36:54 - 0:2.

Вратари: Андерсен (57:11) - ВАСИЛЕВСКИЙ.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 29 (10+7+12) - 36 (12+13+11).

Наши: - - Кучеров (20:24/1/0), Наместников (20:07/3/0), Сергачев (17:27/0/+1).

3 января. Торонто. Air Canada Centre.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
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Vasek

fifa_guru, но Бобр круче --------------------- уже нет. В недавних играх с Пенс такие плюхи залетали от самого Бобра, будто там Ниеми играл. Забухал ли Бобр или что не знаю... Но оч.хорошо, что НХЛовцы не едут на ОИ, а то горе-тренеры нашей сборной, несмотря на крутость Васи, всё равно бы на ОИ поставили на ворота заслуженного Бобра и всё закончилось бы по сценарию "Набоков в Ванкувере"...

12:11

fifa_guru

gibson кстати, тоже в голове не сидит мысль что прям Василевский настолько фантастически стоит. Да, показывает хороший уровень но и команда в его шатаутах подсабливает нехило. вспоминаются пару сейвов его в сезоне, как например когда он "умело скрыл" шайбу под собой. зато сколько матчей вытащил и сколько сейвов совершил Бобр? выходы 2 в 0. пять подряд расстрелов и еще куча всего. конечно, будут смотреть стату отраженных и количество побед, но Бобр круче

11:37

Vasek

там уже Бостон Торонто обошел. Мишки растут и тоже будут опасны;) В иной год Сергач с Макэвоем разыграли бы Колдер, но против Барзала и Бозера без шансов.

11:29

gibson

Ну, на классе:-) Нам тут рассказывали как Торонто будет выносить Тампу в плей-офф. Ок, посмотрели. БОльшую часть матча Торонто не знало что делать. Да, удалось закрыть звено Стэмкоса. Комаров и Ко не давали Кучерову играть, этот план на игру реализовали. Но выяснилось, что ни одно другое звено Торонто своих оппонентов переиграть не способно. А тройка Поинта и вовсе возило звено Мэтьюса. Единственный кто что-то смог создать впереди так это Марнер (то, что он не попал в тройку звезд это конечно недоразумение). Ничего фантастического Василевскому показывать не пришлось, это была внимательная игра голкипера высокого уровня, он не совершал ошибок вот и все. Торонто улетело просто без шансов. 3 и 4 тройки Тампы сделали по голу, Поинт заставил Мэттьюса обороняться, а Кучерова, Стэмкоса и Наместникова разменяли на Комарова, Кадри и Марло. Вот и все слагаемые этого результата.

11:08

Vasek

Упёртый русский, Кто там не сбалансирован? ---------------------- оборона вестимо. Сам же недавно видел феерическую игру Коберна и Джирарди? Или думаешь, к ПО Торонто подойдёт такой же разобранной, как сейчас? ага)))

10:23

Vasek

а других претендентов на Везину уже давно нет ))

10:22

.BattleFish.

Васек давай везину братка!)

08:15

fifa_guru

в последние 10 матчей, у Торонто всего 3 победы. Бэбкок давно уже должен был их разнести

08:01

Adios Amigos R...

Вася - это космос:)

07:10

Упёртый русский

Вася - красавец! Боттом 6 Тампы решило игру. Кто там не сбалансирован?

06:48

Долго наблюдал за идиотами на эт

Вася опять всё порешал, неужто ещё и рекорды перепишет...

05:55