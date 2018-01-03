"Тампа-Бэй" обыграла "Торонто", Василевский вновь отыграл на ноль

"Тампа-Бэй" в гостях обыграла "Торонто" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Молнии" победили во второй раз подряд, канадский клуб потерпел третье поражение кряду.

Нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников набранными очками не отметились, защитник Михаил Сергачев сделал результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил все 30 бросков по своим воротам и во второй раз кряду и в шестой раз в сезоне отыграл на ноль. На счету россиянина 26 побед в 32 играх этой "регулярки".

Василевский был признан первой звездой встречи, Сергачев - третьей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Тампа-Бэй" – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Пакетт - 1 (Куниц), 32:00 - 0:1. Киллорн - 5 (СЕРГАЧЕВ, Гурд), 36:54 - 0:2.

Вратари: Андерсен (57:11) - ВАСИЛЕВСКИЙ.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 29 (10+7+12) - 36 (12+13+11).

Наши: - - Кучеров (20:24/1/0), Наместников (20:07/3/0), Сергачев (17:27/0/+1).

3 января. Торонто. Air Canada Centre.