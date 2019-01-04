"Тампа-Бэй" обыграла "Лос-Анджелес", Кучеров набрал четыре очка

"Тампа-Бэй" на выезде обыграла "Лос-Анджелес" (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей российский форвард Никита Кучеров набрал четыре очка - один гол и три результативные передачи. Также отличились Брэйден Пойнт, Райан Кэллахан, Райан Макдона, Стивен Стэмкос и Мэтью Жозеф. У хозяев шайбы забрасывали Остин Вагнер и Дрю Даути.

"Тампа-Бэй" набрала 66 очков и лидирует в Восточной конференции. У "Лос-Анджелеса" 35 очков и последнее место на Западе.

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"Лос-Анджелес" - "Тампа-Бэй"- 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)

Голы: Кучеров - 20 (бол., Стэмкос, Джонсон), 6:28 - 0:1. Пойнт - 24 (бол., Стэмкос, Кучеров), 7:53 - 0:2. Кэллахэн - 4, 14:05 - 0:3. Макдона - 4 (Пойнт, Кучеров), 20:25 - 0:4. Вагнер - 4, 27:55 - 1:4. Стэмкос - 23 (бол., Кучеров, Хедман), 37:05 - 1:5. Жозеф - 10 (Кэллахэн), 50:04 - 1:6. Даути - 4 (бол., Копитар, Браун), 57:36 - 2:6.

Вратари: Куик - Василевский.

Штраф: 12 - 14.

Броски: 30 (7+7+16) - 33 (16+11+6).

Наши: Ковальчук (17.42/2/0), Щербак (13.15/1/-2) - Кучеров (19.00/3/+1), Сергачев (18.51/2/+1).

4 января. Лос-Анджелес. Staples Center.

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