"Тампа-Бэй" объявила о продлении контракта с Будаем

"Тампа-Бэй" на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с голкипером Петером Будаем. Соглашение с 34-летним вратарем рассчитано на два года. Ранее NBC сообщал, что вратарь получит 2,05 миллиона долларов за два года, 1,025 миллиона за сезон.

34-летний вратарь перешел в "Тампу" по ходу сезона из "Лос-Анджелеса". В составе "Молний" он провел 7 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 4 победы при проценте отраженных бросков 89,8. Ранее он выступал за такие команды, как "Колорадо" и "Монреаль".