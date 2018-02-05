"Тампа-Бэй" может обменять Наместникова в "Оттаву"

Нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников может продолжить карьеру в "Оттаве". Как утверждает журналист Джо Смит в Твиттере, российский форвард может стать частью сделки по переходу защитника Эрика Карлссона. Карлссона могут обменять на Наместникова и Тайлера Джонсона.

Наместников выступает в "Лайтнинг" с 2014 года. В текущем сезоне он набрал 39 (18+21) очков в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ.