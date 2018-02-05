17:56 | Хоккей — НХЛ

"Тампа-Бэй" может обменять Наместникова в "Оттаву"

44

Нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников может продолжить карьеру в "Оттаве". Как утверждает журналист Джо Смит в Твиттере, российский форвард может стать частью сделки по переходу защитника Эрика Карлссона. Карлссона могут обменять на Наместникова и Тайлера Джонсона.

Наместников выступает в "Лайтнинг" с 2014 года. В текущем сезоне он набрал 39 (18+21) очков в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

44
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (44)
Войти, чтобы оставить комментарий

bezik

Упертый, просто хватит. Лень даже спорить, твои слова так же далеки от истины, как ты от поста президента.

23:05

Упёртый русский

Васек А прошлогодний взлёт Оттавы - чистая случайность, что и показывает этот сезон. Как и не выход Тампы в ПО. Такое иногда бывает...

23:03

Упёртый русский

Vasek УР, я бы не сказал, что Хедман лучше Эрика. Карлссончег лучший деф НХЛ по доставке шайбы в чужую зону, не его вина, что с ним на льду теперь 4 кловуна, в прошлом сезоне они вошли в 4-ку лучших клубов НХЛ, а Хедман не затащил свой клуб в ПО. Не могло за неполный год все так поменяться? от команды многое зависит. если бы Хедман играл в Сенс вместо ЭК, они не были бы лучше, чем есть сейчас. А в хорошей команде Карлссончег берет Норриса, как было еще несколько лет назад. ____________________ Норрис он взял только из-за своей результативности. В защите он - просто дыра. Его обыгрывали один в один все, кому не лень, начиная от Ови с Малычем и заканчивая юным Мэттьюзом, сделавшего первый свой покер именно из под него... Он неверно занимает позицию сзади, не цепок в единоборствах и слаб в силовой борьбе. Кроме того, он часто обрезается... Его место - в нападении, или нужно иметь дефа - домоседа, не отходящего от ворот и хорошо противостоящим атакам с численным большинством. Полезность такого игрока для команды сомнительна, или тренеру нужно придумывать суперрасстановку, чтобы использовать его сильные качества и нивелировать недостатки...

22:58

Vasek

bezik, вот это больше подходит на возврат за Карлссона. После покупки Дюшена у Сенс пустой проспект-пул, им не надо дальше забивать платежку плохими контрактами (у Джонсона плохой контракт). В обороне наигрывается Шабо, на драфте выбирается Даллин, если повезет или Боквиста, как альтернатива.

22:57

bezik

ТМЛ offer Kapanen, Liljegren and a first for Erik Karlsson - это сегодня с утра было в слухах. Жирнее вброса про Тампу

22:42

igogohruhru

Карлсончик - капитан, самый крутой полузащитник во всей лиге, играет запросто по полчаса за игру.. а получает даже не больше всех оттаванов! Если получится с Тампой - сразу чистую зарпату себе поднимет за счет того что во флориде штатного налога нет, да и американские налоги вроде поменьше канацких.

22:40

Vasek

УР, я бы не сказал, что Хедман лучше Эрика. Карлссончег лучший деф НХЛ по доставке шайбы в чужую зону, не его вина, что с ним на льду теперь 4 кловуна, в прошлом сезоне они вошли в 4-ку лучших клубов НХЛ, а Хедман не затащил свой клуб в ПО. Не могло за неполный год все так поменяться? от команды многое зависит. если бы Хедман играл в Сенс вместо ЭК, они не были бы лучше, чем есть сейчас. А в хорошей команде Карлссончег берет Норриса, как было еще несколько лет назад.

22:39

bezik

Но теоретически, за Карлсона Тампа придётся отдать Сергачева, Джонсона и 1 раунд где-то.

22:39

bezik

Даути, кстати, очень вероятно, покинет ЭлЭй в следующем году. У королей нет денег на продление. Габорика с Брауном не списать, а атаку надо усиливать. Вполне возможно, что начнут перестройку.

22:36

bezik

Значит, читал много слухов. Про этот первый раз слышу. Вообще владелец Сенс сказал, что Пропеллер останется. Да и Торонто больше даст: Ливо и Сошников попросили сами обмена, есть Капанен, Марнер и Лильегрен. Не верю в Тампу и Поопеллера

22:31

Упёртый русский

Пойнта ещё забыл, его - к Стамеске вместо Кэллахена...

22:28

Упёртый русский

Vasek УР, а ты переоцениваешь Джонсона. Он крепкий центр 2-3-го звена, не более; Карлссончег при всех своих недостатках франчайз плеер в любом клубе лиги (кроме Пенс, Кэпс и Нефти пожалуй).______________ Неужели не понятно, что Хедман по совокупности качеств лучше Карлссона? Какой он может быть в Тампе франчайз, если там есть Кучеров, Стэмкос, Хедман и Вася на перспективу? Не смешно... В Оттаве на безрыбье он может и топ, в Аризоне с Каролиной тоже будет им (пока Ахо не совсем понятно в перспективе), ещё в нескольких слабых командах тоже, но не более... Тампе гораздо полезней Джонсон, который может быть и центром 1-2 звена. До сих пор считаю, что тройка Наместников-Стэмкос-Кучеров снижает возможности Тампы, должны быть тройняшки и тройка Стэмкоса, типа Кунитц-Стэмкос-Кэллахен. И Гурд-Наместников-Киллорн. Это даст ту глубину состава, которой можно будет нокаутировать пингвинятину. :)

22:24

Тропическая гемангиома Мовсисяна

еще вчера среди зрителей Навоза Айзерман был кумиром децства))) теперь рискует стать оплеванным предателем)))

22:21

Adios Amigos R...

Ну и не будем забывать, что после истории с Яшиным в Оттаве русских не любят, тем более владелец к тому же ещё и хохол:) И последние лет десять россиян даже не драфтуют там.

22:11

Vasek

но Нефти Карлссон пришелся бы ко двору, они с МакДи навели бы шороху, но франчайзом остался бы Мак

22:02

Vasek

УР, а ты переоцениваешь Джонсона. Он крепкий центр 2-3-го звена, не более; Карлссончег при всех своих недостатках франчайз плеер в любом клубе лиги (кроме Пенс, Кэпс и Нефти пожалуй).

22:00

Vasek

топ-дефов не меняют на 2х центров 2-3 звена. Тем более, у Сенс норм с центрами (Дюшес, Брас, Пажо). Такого трейда не будет, без паники)))

21:55

zoolord

Не думаю, что Карлсон на это пойдет. Там же вроде валюта в эре!? А в Тампе х.. чего заработаешь, только вроде стамескин выбил, и заболел кстати в прошлом сезоне и не забивает в этом.

21:40

Adios Amigos R...

Бред.

21:06

bishop812

Бней Иегуда лучший защитник мира....В атаке хорош а вот в обороне тухляк....я помню сборную Швецию на домашне ЧМ 3-7 нам влетели с Карлсенем....а про НХЛ вообще молчу особенно -30 в этом сезоне!Короче ему до многих дэфов НХЛ далековато.....вобще ему лучще быть нападающим...

20:20

Упёртый русский

AndersenRUS Это шутка ? Двух топовых центров универсалов, которые могут закрыть любую позицию, играть в меньшинстве и большинстве на явно не блещущим в этом сезоне заща с самым большим минусом в Оттаве ? Одного Намеса я бы еще понял, тем более на носу продление контракта, но в купе с Джонсоном...______________ Совершенно верно. Карлссон - переоцениваемое днище, его просто на одного Джонсона, который, имхо, наоборот, недооцениваем, менять не выгодно. На одного Намеса Оттава шведа менять не будет, разумеется. Судя по интервью Рабинера у Айзермана с головой всё в порядке, такие обмены ему на 100 процентов не нужны. Ему бы Куликова или Емелина прикупить - и всё будет ОК...

20:20

Sn0w

Да! Поменять Малкина на Карлсона, выменять еще Грина и по очереди их с Летангом ставить. Через три дня Мюррей повесится :D

20:17

Долго наблюдал за идиотами на эт

Это наброс на вентилятор, с таким же успехом в новости вместо вентилятора мог бы фигурировать Малкин

20:04

Termin79

А как Айзерман расхваливал Наместникова, как расхваливал...

20:00

Весёлый©

Sn0w Вот условный Кронвал/Константинов/Каспарайтис в расцвете пригодились бы. ___ +, Тампа очень плюшевая.

19:46

Бней Иегуда

Даути не поменяют и на Кучерова со Стэмкосом вместе взятых.))

19:42

Весёлый©

Бней Иегуда Менять лучшего защитника мира на ноунейма?)) ___ Даути пока никто вроде не собирается менять.

19:38

Весёлый©

*а, посмотрел, у Карлссона даже не последний год контракта. Но именно, если придет Карлссон и попросит 10-ку, то именно в то же время, через год, Куч попросит десятку. Не, нереально.

19:37

AndersenRUS

re Michelangelo.ru Догадайся с кем в последние пару игр во втором звене играл Поинт ? Они самые, Намес и Джонсон :) Тут речь не сколько в центрах, сколько в универсалах. Благодаря им по сути Купер в последнее время тусует звенья как хочет. Согласен Тампе нужно усиливать защиту, но зачем им атакующий защ, с этим вообще нет проблем. Домосед им топовый нужен.

19:32

Весёлый©

Michelangelo.ru ___ Сергачёв, несмотря на его проход к воротам Маркстрема в прошлом матче в стиле Ягра/Радулова, очень не нравится Куперу за отношение к собственным оборонительным обязанностям. Вряд ли они его рассматривают как блюлайнера. Сам обмен - вброс, конечно, потому что Изя будет выглядеть, во второй раз за сезон распродав центральну ось. Но вот на усиление перед пловом в стиле Шатты - возможно, за другой пакет взаимопомощи.

19:32