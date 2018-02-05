"Тампа-Бэй" может обменять Наместникова в "Оттаву"

Нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников может продолжить карьеру в "Оттаве". Как утверждает журналист Джо Смит в Твиттере, российский форвард может стать частью сделки по переходу защитника Эрика Карлссона. Карлссона могут обменять на Наместникова и Тайлера Джонсона.
Наместников выступает в "Лайтнинг" с 2014 года. В текущем сезоне он набрал 39 (18+21) очков в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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bezik
Упертый, просто хватит. Лень даже спорить, твои слова так же далеки от истины, как ты от поста президента.
23:05
Упёртый русский
Васек А прошлогодний взлёт Оттавы - чистая случайность, что и показывает этот сезон. Как и не выход Тампы в ПО. Такое иногда бывает...
23:03
Упёртый русский
Vasek УР, я бы не сказал, что Хедман лучше Эрика. Карлссончег лучший деф НХЛ по доставке шайбы в чужую зону, не его вина, что с ним на льду теперь 4 кловуна, в прошлом сезоне они вошли в 4-ку лучших клубов НХЛ, а Хедман не затащил свой клуб в ПО. Не могло за неполный год все так поменяться? от команды многое зависит. если бы Хедман играл в Сенс вместо ЭК, они не были бы лучше, чем есть сейчас. А в хорошей команде Карлссончег берет Норриса, как было еще несколько лет назад. ____________________ Норрис он взял только из-за своей результативности. В защите он - просто дыра. Его обыгрывали один в один все, кому не лень, начиная от Ови с Малычем и заканчивая юным Мэттьюзом, сделавшего первый свой покер именно из под него... Он неверно занимает позицию сзади, не цепок в единоборствах и слаб в силовой борьбе. Кроме того, он часто обрезается... Его место - в нападении, или нужно иметь дефа - домоседа, не отходящего от ворот и хорошо противостоящим атакам с численным большинством. Полезность такого игрока для команды сомнительна, или тренеру нужно придумывать суперрасстановку, чтобы использовать его сильные качества и нивелировать недостатки...
22:58
Vasek
bezik, вот это больше подходит на возврат за Карлссона. После покупки Дюшена у Сенс пустой проспект-пул, им не надо дальше забивать платежку плохими контрактами (у Джонсона плохой контракт). В обороне наигрывается Шабо, на драфте выбирается Даллин, если повезет или Боквиста, как альтернатива.
22:57
bezik
ТМЛ offer Kapanen, Liljegren and a first for Erik Karlsson - это сегодня с утра было в слухах. Жирнее вброса про Тампу
22:42
igogohruhru
Карлсончик - капитан, самый крутой полузащитник во всей лиге, играет запросто по полчаса за игру.. а получает даже не больше всех оттаванов! Если получится с Тампой - сразу чистую зарпату себе поднимет за счет того что во флориде штатного налога нет, да и американские налоги вроде поменьше канацких.
22:40
Vasek
УР, я бы не сказал, что Хедман лучше Эрика. Карлссончег лучший деф НХЛ по доставке шайбы в чужую зону, не его вина, что с ним на льду теперь 4 кловуна, в прошлом сезоне они вошли в 4-ку лучших клубов НХЛ, а Хедман не затащил свой клуб в ПО. Не могло за неполный год все так поменяться? от команды многое зависит. если бы Хедман играл в Сенс вместо ЭК, они не были бы лучше, чем есть сейчас. А в хорошей команде Карлссончег берет Норриса, как было еще несколько лет назад.
22:39
bezik
Но теоретически, за Карлсона Тампа придётся отдать Сергачева, Джонсона и 1 раунд где-то.
22:39
bezik
Даути, кстати, очень вероятно, покинет ЭлЭй в следующем году. У королей нет денег на продление. Габорика с Брауном не списать, а атаку надо усиливать. Вполне возможно, что начнут перестройку.
22:36
bezik
Значит, читал много слухов. Про этот первый раз слышу. Вообще владелец Сенс сказал, что Пропеллер останется. Да и Торонто больше даст: Ливо и Сошников попросили сами обмена, есть Капанен, Марнер и Лильегрен. Не верю в Тампу и Поопеллера
22:31
Упёртый русский
Пойнта ещё забыл, его - к Стамеске вместо Кэллахена...
22:28
Упёртый русский
Vasek УР, а ты переоцениваешь Джонсона. Он крепкий центр 2-3-го звена, не более; Карлссончег при всех своих недостатках франчайз плеер в любом клубе лиги (кроме Пенс, Кэпс и Нефти пожалуй).______________ Неужели не понятно, что Хедман по совокупности качеств лучше Карлссона? Какой он может быть в Тампе франчайз, если там есть Кучеров, Стэмкос, Хедман и Вася на перспективу? Не смешно... В Оттаве на безрыбье он может и топ, в Аризоне с Каролиной тоже будет им (пока Ахо не совсем понятно в перспективе), ещё в нескольких слабых командах тоже, но не более... Тампе гораздо полезней Джонсон, который может быть и центром 1-2 звена. До сих пор считаю, что тройка Наместников-Стэмкос-Кучеров снижает возможности Тампы, должны быть тройняшки и тройка Стэмкоса, типа Кунитц-Стэмкос-Кэллахен. И Гурд-Наместников-Киллорн. Это даст ту глубину состава, которой можно будет нокаутировать пингвинятину. :)
22:24
Тропическая гемангиома Мовсисяна
еще вчера среди зрителей Навоза Айзерман был кумиром децства))) теперь рискует стать оплеванным предателем)))
22:21
Adios Amigos R...
Ну и не будем забывать, что после истории с Яшиным в Оттаве русских не любят, тем более владелец к тому же ещё и хохол:) И последние лет десять россиян даже не драфтуют там.
22:11
Vasek
но Нефти Карлссон пришелся бы ко двору, они с МакДи навели бы шороху, но франчайзом остался бы Мак
22:02
Vasek
УР, а ты переоцениваешь Джонсона. Он крепкий центр 2-3-го звена, не более; Карлссончег при всех своих недостатках франчайз плеер в любом клубе лиги (кроме Пенс, Кэпс и Нефти пожалуй).
22:00
Vasek
топ-дефов не меняют на 2х центров 2-3 звена. Тем более, у Сенс норм с центрами (Дюшес, Брас, Пажо). Такого трейда не будет, без паники)))
21:55
zoolord
Не думаю, что Карлсон на это пойдет. Там же вроде валюта в эре!? А в Тампе х.. чего заработаешь, только вроде стамескин выбил, и заболел кстати в прошлом сезоне и не забивает в этом.
21:40
Adios Amigos R...
Бред.
21:06
bishop812
Бней Иегуда лучший защитник мира....В атаке хорош а вот в обороне тухляк....я помню сборную Швецию на домашне ЧМ 3-7 нам влетели с Карлсенем....а про НХЛ вообще молчу особенно -30 в этом сезоне!Короче ему до многих дэфов НХЛ далековато.....вобще ему лучще быть нападающим...
20:20
Упёртый русский
AndersenRUS Это шутка ? Двух топовых центров универсалов, которые могут закрыть любую позицию, играть в меньшинстве и большинстве на явно не блещущим в этом сезоне заща с самым большим минусом в Оттаве ? Одного Намеса я бы еще понял, тем более на носу продление контракта, но в купе с Джонсоном...______________ Совершенно верно. Карлссон - переоцениваемое днище, его просто на одного Джонсона, который, имхо, наоборот, недооцениваем, менять не выгодно. На одного Намеса Оттава шведа менять не будет, разумеется. Судя по интервью Рабинера у Айзермана с головой всё в порядке, такие обмены ему на 100 процентов не нужны. Ему бы Куликова или Емелина прикупить - и всё будет ОК...
20:20
Sn0w
Да! Поменять Малкина на Карлсона, выменять еще Грина и по очереди их с Летангом ставить. Через три дня Мюррей повесится :D
20:17
Долго наблюдал за идиотами на эт
Это наброс на вентилятор, с таким же успехом в новости вместо вентилятора мог бы фигурировать Малкин
20:04
Termin79
А как Айзерман расхваливал Наместникова, как расхваливал...
20:00
Весёлый©
Sn0w Вот условный Кронвал/Константинов/Каспарайтис в расцвете пригодились бы. ___ +, Тампа очень плюшевая.
19:46
Бней Иегуда
Даути не поменяют и на Кучерова со Стэмкосом вместе взятых.))
19:42
Весёлый©
Бней Иегуда Менять лучшего защитника мира на ноунейма?)) ___ Даути пока никто вроде не собирается менять.
19:38
Весёлый©
*а, посмотрел, у Карлссона даже не последний год контракта. Но именно, если придет Карлссон и попросит 10-ку, то именно в то же время, через год, Куч попросит десятку. Не, нереально.
19:37
AndersenRUS
re Michelangelo.ru Догадайся с кем в последние пару игр во втором звене играл Поинт ? Они самые, Намес и Джонсон :) Тут речь не сколько в центрах, сколько в универсалах. Благодаря им по сути Купер в последнее время тусует звенья как хочет. Согласен Тампе нужно усиливать защиту, но зачем им атакующий защ, с этим вообще нет проблем. Домосед им топовый нужен.
19:32
Весёлый©
Michelangelo.ru ___ Сергачёв, несмотря на его проход к воротам Маркстрема в прошлом матче в стиле Ягра/Радулова, очень не нравится Куперу за отношение к собственным оборонительным обязанностям. Вряд ли они его рассматривают как блюлайнера. Сам обмен - вброс, конечно, потому что Изя будет выглядеть, во второй раз за сезон распродав центральну ось. Но вот на усиление перед пловом в стиле Шатты - возможно, за другой пакет взаимопомощи.
19:32