"Тампа-Бэй" Кучерова уступила "Нэшвиллу"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нэшвилл" на своем льду обыграл "Тампа-Бэй" со счетом 3:1. Российский нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров отметился результативной передачей в самой концовке встречи. Владислав Наместников и Никита Нестеров очков не набрали. Дублем в составе "Предаторз" отметился защитник Пи.Кей. Суббан.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" – "Тампа-Бэй" – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Голы: Арвидссон – 6 (Йоси, Эллис), 4:25 – 1:0. Суббан – 4 (бол., Эллис, Рибейро), 29:55 – 2:0. Суббан – 5 (Форсберг, Эллис), 32:35 – 3:0. Джонсон – 7 (КУЧЕРОВ, Хедман), 59:10 – 3:1.

Вратари: Ринне – Бишоп (58:27 – 59:10, 59:18).

Штраф: 21 – 22.

Броски: 30 (10+13+7) – 25 (8+7+10).

Наши: – – Кучеров (18:54/4/0), Наместников (10:27/0/-1), Нестеров (21:42/1/0).

22 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.