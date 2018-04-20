Свитеры Овечкина и Тарасенко - в десятке самых продаваемых в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте опубликовала список игроков, чьи свитера продаются больше всего. Самым продаваемым стал свитер нападающего "Торонто" Остона Мэттьюса.

В топ-10 попали двое россин – капитан "Вашингтона" Александр Овечкин (6-е место) и нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко (10-е место).

Второе место занимает нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби​, третье – нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид.

Российский вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский и российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин​ заняли 14-е и 15-е места соответственно.