23:16 20 апреля | Хоккей — НХЛ

Свитеры Овечкина и Тарасенко - в десятке самых продаваемых в НХЛ

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НХЛ на своем официальном сайте опубликовала список игроков, чьи свитера продаются больше всего. Самым продаваемым стал свитер нападающего "Торонто" Остона Мэттьюса.

В топ-10 попали двое россин – капитан "Вашингтона" Александр Овечкин (6-е место) и нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко (10-е место).

Второе место занимает нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби​, третье – нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид.

Российский вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский и российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин​ заняли 14-е и 15-е места соответственно.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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Марио66

maks55555, собственно да, вся его заслуга в том, что он лучший хоккеист, играющий в мекке североамериканского хоккея - Торонто.

03:30

Марио66

Куч что-то вообще ни кому не интересен. Вася тащит франшизу.

03:29

maks55555

И чем Мэттьюс это заслужил интересно? Тем что играет в Торонто и все?

02:42

Werewolf

maks55555 Значит, это самые популярные игроки в этом сезоне НХЛ?______Ну логично.

02:03

maks55555

???

00:38

maks55555

Значит, это самые популярные игроки в этом сезоне НХЛ?

00:37

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