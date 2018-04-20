Свитеры Овечкина и Тарасенко - в десятке самых продаваемых в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте опубликовала список игроков, чьи свитера продаются больше всего. Самым продаваемым стал свитер нападающего "Торонто" Остона Мэттьюса.
В топ-10 попали двое россин – капитан "Вашингтона" Александр Овечкин (6-е место) и нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко (10-е место).
Второе место занимает нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби, третье – нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид.
Российский вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский и российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин заняли 14-е и 15-е места соответственно.
Auston Matthews tops list of NHL's best-selling jerseys 📈. https://t.co/OvSSxjTwmO pic.twitter.com/pDbRgOMxGf– theScore (@theScore) 20 апреля 2018 г.
- Александр Овечкин
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Питтсбург Пингвинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Малкин
- Торонто Мэйпл Ливз
- Сидни Кросби
- Эдмонтон Ойлерз
- Сент-Луис Блюз
- Владимир Тарасенко
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Коннор Макдэвид
- Остон Мэттьюс
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Марио66
maks55555, собственно да, вся его заслуга в том, что он лучший хоккеист, играющий в мекке североамериканского хоккея - Торонто.
03:30
Марио66
Куч что-то вообще ни кому не интересен. Вася тащит франшизу.
03:29
maks55555
И чем Мэттьюс это заслужил интересно? Тем что играет в Торонто и все?
02:42
Werewolf
maks55555 Значит, это самые популярные игроки в этом сезоне НХЛ?______Ну логично.
02:03
maks55555
???
00:38
maks55555
Значит, это самые популярные игроки в этом сезоне НХЛ?
00:37