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Свитера Овечкина и Тарасенко вошли в топ-10 самых продаваемых в этом сезоне

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Официальный магазин НХЛ на своем сайте представил десятку самых продаваемых свитеров в текущем сезоне. Первое место занимает свитер капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби, на втором месте – свитер новичка этого сезона форварда "Торонто" Остона Мэттьюса.

В список вошли два российских игрока – нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин занял седбмое место, форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко – восьмое.

Полностью список выглядит следующим образом: 1. Сидни Кросби ("Питтсбург"); 2. Остон Мэттьюс ("Торонто"); 3. Патрик Кэйн ("Чикаго"); 4. Джонатан Тэйвс ("Чикаго"); 5. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон"); 6. Хенрик Лундквист ("Рейнджерс"); 7. Александр ОВЕЧКИН ("Вашингтон"); 8. Владимир ТАРАСЕНКО ("Сент-Луис"); 9. Клод Жиру ("Филадельфия"); 10. Шейн Гостисбеер ("Филадельфия").

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Материалы REN-TV

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