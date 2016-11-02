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Свитер Овечкина вошел в число самых продаваемых в НХЛ в октябре

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Свитер нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина вошел в число самых продаваемых в октябре, сообщает пресс-служба НХЛ. Игровая форма россиянина стала девятой по объемом продаж в минувшем месяце.

Наибольшим спросом пользовался свитер форварда "Торонто" Остона Мэттьюса, который забросил четыре шайбы в своем дебютном матче в НХЛ.

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