Свитер Овечкина вошел в число самых продаваемых в НХЛ в октябре

Свитер нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина вошел в число самых продаваемых в октябре, сообщает пресс-служба НХЛ. Игровая форма россиянина стала девятой по объемом продаж в минувшем месяце.
Наибольшим спросом пользовался свитер форварда "Торонто" Остона Мэттьюса, который забросил четыре шайбы в своем дебютном матче в НХЛ.
Top-selling NHL player jerseys on https://t.co/tMhOnae5Or, powered by Fanatics, from Oct. 1-31: pic.twitter.com/2mlKaTdGPc– NHL Public Relations (@PR_NHL) 1 ноября 2016 г.