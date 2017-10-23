Свен Берчи: "В последнее время у меня было много шансов забить"

Нападающий "Ванкувера" Свен Берчи, который стал автором дубля в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Детройтом" (4:1), рад, что ему удалось отличиться дважды. По словам форварда, в последнее время он часто получал возможности забить, но не реализовывал их.

– У меня было много шансов в последних нескольких играх. Здорово, наконец, забить, – приводит пресс-служба НХЛ слова Берчи. – Первый гол? Я просто хотел выждать время, чтобы убрать вратаря, прежде чем сделать бросок.

Дубль Берчи и передача Бурмистрова помогли "Ванкуверу" обыграть "Детройт"