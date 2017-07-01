Сведберг вернулся в НХЛ, подписав контракт с "Миннесотой"

Вратарь Никлас Сведберг заключил двусторонний контракт с "Миннесотой", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на один год с зарплатой 700 тысяч долларов.

Сведберг последние два сезона выступал за "Салават Юлаев". В прошедшем сезоне он одержал 14 побед в 48 матчах регулярного чемпионата с процентом отраженных бросков 89,7 и коэффициентом надежности 2,99. В пяти встречах плей-офф он одержал одну победу, отразив 93,3 процента бросков и пропуская в среднем 1,76 шайб за игру.

Швед уже выступал в НХЛ, с 2013 по 2015 год он сыграл 19 матчей за "Бостон".