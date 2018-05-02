Свечников - второй после Далина в рейтинге самых перспективных участников драфта НХЛ-2018

Портал ISS Hockey (International Scouting Services) опубликовал новую версию ежемесячного рейтинга самых перспективных игроков предстоящего драфта НХЛ.

Список из 31 хоккеиста возглавляет 18-летний шведский защитник Расмус Далин из "Фрелунды". На второй строчке рейтинга 18-летний российский форвард клуба ОХЛ "Бэрри" Андрей Свечников.

В рейтинг попали еще три россиянина. Это 17-летний нападающий "Локомотива" Григорий Денисенко, который прошлый сезон провел в "Локо" в МХЛ (18-е место), 18-летний защитник клуба WHL "Ред Дир Ребелз" Александр Алексеев (24-е место), а также 17-летний нападающий Кирилл Марченко, в прошлом сезоне выступавший за "Югру" (два матча в КХЛ) и "Мамонтов Югры" в МХЛ.

"Денисенко - новый Кучеров, Свечников - Хосса".

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