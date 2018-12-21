08:43 | Хоккей — НХЛ

Свечников - третий россиянин, забивший 10 голов в НХЛ в возрасте до 19 лет

Обсудить
2

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта".

В начале второго периода он поразил ворота соперника - 1:1. Для россиянина это 10-й гол в этом сезоне.

Свечников стал третьим российским хоккеистом, которому удалось забить 10 голов в НХЛ среди игроков в возрасте до 19 лет. Также это удавалось Валерию Ничушкину (13 шайб, сезон 2013/14)  и Илье Ковальчуку (29 шайб, сезон-2001/02).

Рекордсменом по этому показателю является финн Патрик Лайне, который в сезоне 2016/17 забил 36 голов. Замыкает тройку лучших по этому показателю Яромир Ягр (18 шайб сезон 1990/91).

Все о НХЛ – здесь.

 

Опрос

Кто лучший россиянин в НХЛ прямо сейчас?
Обсудить
голосовать
Обсудить
2
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...