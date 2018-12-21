Свечников - третий россиянин, забивший 10 голов в НХЛ в возрасте до 19 лет

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта".

В начале второго периода он поразил ворота соперника - 1:1. Для россиянина это 10-й гол в этом сезоне.

Свечников стал третьим российским хоккеистом, которому удалось забить 10 голов в НХЛ среди игроков в возрасте до 19 лет. Также это удавалось Валерию Ничушкину (13 шайб, сезон 2013/14) и Илье Ковальчуку (29 шайб, сезон-2001/02).

Рекордсменом по этому показателю является финн Патрик Лайне, который в сезоне 2016/17 забил 36 голов. Замыкает тройку лучших по этому показателю Яромир Ягр (18 шайб сезон 1990/91).

Though it came in a 4-1 loss to the Red Wings tonight, Andrei Svechnikov's lone goal for the #Hurricanes put the 18-year old Russian into some exclusive company on this list pic.twitter.com/AKF7VSxPI5 – StatsCentre (@StatsCentre) 21 декабря 2018 г.

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