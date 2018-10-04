Свечников тренируется в четвертом звене "Каролины"

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников скорее всего начнет матч регулярного чемпионата НХЛ против "Айлендерс" в четвертом звене, сообщает в своем Твиттере сотрудник пресс-службы клуба Майкл Смит. Напомним, что для 18-летнего хоккеиста эта встреча станет первой в лиге.

Свечников занимался с Лукасом Валлмарком и Джорданом Мартинуком. В третьем звене с Мартином Нечасом и Броком Макгинном будет играть российский форвард Валентин Зыков.

Напомним, что Свечников был выбран под 2-м номером на драфте НХЛ-2018.