Свечников рассказал о попытке забросить шайбу в стиле Гранлунда

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников рассказал корреспонденту "СЭ" о том, как попытался забить гол в стиле нападающего "Миннесоты" Микаэля Гранлунда, подняв шайбу на крюк клюшки. Это случилось в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Айлендерс" (1:4).

– В матче с "Айлендерс" вы пытались забросить красивую шайбу в стиле Гранлунда забросить ...

– Да, я на тренировке пытался и утром перед матчем даже думал: классно бы попробовать в игре такое исполнить, может не в этой, в дальнейшем. Чуть-чуть не получилось, защитник был рядом, поэтому тяжело было забить.

Svechnikov came this close to murdering the Islanders my lord pic.twitter.com/8tAyLg7yuN – Jimmer Bellows (@TwoTurtleDuffs) 25 ноября 2018 г.

– Шайбу, которой забросили дебютный гол в лиге, храните где-то?

– Конечно, мне подарили рамка, там шайба моя. Дома храню, на стенку повесил ее.

– Когда только переехали в Америку, с вами мама жила, сейчас кто помогает в быту?

– Да, мама недавно приехала на месяц, очень помогает мне. Сейчас как раз мебель выбираем для квартиры.

– А какой город из тех, где вы жили, считаете родным?

– Конечно, Барнаул, я там родился. Потом переехал в Балашиху, там год отыграл, затем перебрался в Казань. Все друзья в основном оттуда, хотя и с некоторыми ребятами из Барнаула до сих пор общаюсь.

– "Каролина" в этом сезоне достаточно необычно отмечает свои домашние победы с болельщиками. Кто такую идею подал?

– Точно не знаю, вроде хозяин команды придумал так праздновать, после первой игры попробовали, всем понравилось, теперь в традицию вошло. (Артем Веневцев)

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