Свечников опустился на четвертое место в рейтинге драфта НХЛ от TSN

TSN на своем официальном сайте опубликовал промежуточный рейтинг драфта НХЛ-2018 после завершения молодежного чемпионата мира в Баффало. Первую строчку по-прежнему держит шведский защитник Расмус Далин.
В тройку попали еще один шведский защитник Адам Боквист и форвард сборной США Брэди Ткачак. Нападающий Андрей Свечников, ранее считавшийся одним из фаворитов драфта, опустился в рейтинге на четвертую строчку. Начало этого сезона он пропустил из-за перелома руки, а на чемпионате мира в составе сборной России отметился пятью голевыми передачами.
- НХЛ
- Сборная Швеции (Хоккей)
- Сборная США (хоккей)
- Молодежная сборная России (хоккей)
- Андрей Свечников
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Sправедливый
Vasek Sправедливый, Свечникова, ничего удивительного, думаю будет ещё опускаться. -------------------- с чего вдруг? В лиге Онтарио у него неплохо со статой. На ЮЧМ (он же проходит по возрасту? переписанному?!) будет лидером сборной. Всё в его руках... ----------------------- Понимаешь, в хоккейном мире шила в мешке не утаишь. Конечно, в СА плевать хотели на его реальный возраст, но перед глазами всё же стоят случаи с такими же первораундовыми Ничушкиным и Григоренко. Опасно брать игрока, который раньше сверстников (улыба) остановится в развитии. Все хотят думать, что этого не произойдёт, но ведь происходит. И юниорский ЧМ для специалистов уже не будет столь показателен. Хотя, конечно, если себя очень-очень проявить... Но такова уж природа, что "чем дальше в лес, тем ... тебя быстрее догоняют". ))) Кстати, его братан тоже ведь "первораундник" и тоже себя как то проявлял, в т.ч. и на ЮЧМ и что же дальше? До сих пор вон развивается. Но где? Тоже ещё один пример (прямой!) перед глазами. В Детройте, наверняка, до сих пор задаются вопросом, где тот кого мы выбрали? ))) .........А вот в том, что по потребностям будут выбирать, да, тут ты прав. Тут можно и подняться... и опуститься тоже. ))) Но сути это не изменит и вообще, я как бы, ещё дальше драфта заглянул, говоря что он будет опускаться. По игре имел ввиду, разумеется.
15:18
adamantane'
Vasek Ладно с Далиным всё понятно______________________На русский манер прям получилось). С Далином, на самом деле).
15:02
adamantane'
ДА, драфтовый номер пониже повышает шансы не быть прибранным каким-нибудь днищенский клубом.
15:01
Vasek
Sправедливый, Свечникова, ничего удивительного, думаю будет ещё опускаться. -------------------- с чего вдруг? В лиге Онтарио у него неплохо со статой. На ЮЧМ (он же проходит по возрасту? переписанному?!) будет лидером сборной. Всё в его руках. Да и вообще по потребностям клубы будут выбирать. Ладно с Далиным всё понятно, любой клуб под №1, наверное, возьмёт его. Хотя странно выбирать дефа первым. Но нынче мода, что поделать. Дефы редко сразу заигрывают в НХЛ, крайкам проще. Боквист тож деф и тоже не факт, что сразу заиграет в НХЛ. С прошлогоднего драфта только Чикран сразу заиграл. С 2015 - Хэнифин. С 2014 - Экблад. С нынешнего Айлы вот-вот начали в основу вводить шведа Ахо, но "юноше" уже 22-й год пошёл, у него 150 игр в SHL. А больше никто не сыграл. Думаю Свечу легко возьмут под номером два! Ткачак всего 4 гола в 20 играх NCAA. На кой драфтовать силового форварда под №3, когда во 2-7 раундах можно выловить кучу таких с меньшим пиаром и корнями. Разве что Задина сможет прорваться на №2, тоже снайпер, но у Свечи почти гол за матч в ср. МЧМ не показатель, Брагин перемудрил капитально с распределением ролей в сборной.
14:31
bezik
Sправедливый, Ванкувер не намного ушел от Баффало, а шведским он может и перестать быть. Не очень понятно, захотят ли Седины проходить перестройку, тут еще года 3 надо; Эрикссона бы вообще сплавить куда-нибудь, но он нафиг с таким контрактом никому не сдался; а Нильссон последние игры совсем не тащит. К жукам бы Далина тоже. Тогда центр будет еще бомбовей! Лавины итак в этом году борются за ПО, удачно сплавили Дюшена, не имеют плохих контрактов (возможно, великоват у Содерберга, но терпимо), Варламов подтаскивает после травмы. А что будет с Оттавой - непонятно, продлять летом лучших игроков: Карлссона в защите, хоть еще год и есть, и Стоуна в атаке. А у них ужасные контракты Райана и Фанёфа висят плюс вопросы по здоровью у Макартура
14:26
ростовский свин
ну во первых драфт лотерею ник то не отменял -вон филадельфии чуть -чуть не хватило до плова в том году -а выбирали 2...правда неповезло =выбрали баста...так что могут быть и неожиданные варианты.но драфт все равно не чета 2016 году - тогда торонто и пегу фартануло так фартануло...или 2015 когда был макдэвид и айкел..по тем игрокам сразу видно было -заиграют в лиге сходу , да еще как..эти же персонажи явно классом пониже...ну за исключением далина.
14:19
Sправедливый
bezik Далин будет в ужасе ждать лотерею. Аризона или Баффало вряд ли его радуют, хотя у койотов 2 шведа в защите уже есть. Надежда на ДРВ или Нефть --------------- Есть ещё такие же шведские Ванкувер или Оттава, например. Тоже хорошие варианты... Хотя, я не против, если Далин в итоге окажется новым Лидстрёмом в составе "краснокрылых". ))) Что касается, Свечникова, ничего удивительного, думаю будет ещё опускаться.
14:00
bezik
Далин будет в ужасе ждать лотерею. Аризона или Баффало вряд ли его радуют, хотя у койотов 2 шведа в защите уже есть. Надежда на ДРВ или Нефть
13:42
Долго наблюдал за идиотами на эт
Это очень хорошо, ещё лучше 5-8 место.
13:26
СЕРХИО76
К сожалению справедливо! Может быть даже и 4 место многовато!
13:03