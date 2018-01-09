Свечников опустился на четвертое место в рейтинге драфта НХЛ от TSN

TSN на своем официальном сайте опубликовал промежуточный рейтинг драфта НХЛ-2018 после завершения молодежного чемпионата мира в Баффало. Первую строчку по-прежнему держит шведский защитник Расмус Далин.

В тройку попали еще один шведский защитник Адам Боквист и форвард сборной США Брэди Ткачак. Нападающий Андрей Свечников, ранее считавшийся одним из фаворитов драфта, опустился в рейтинге на четвертую строчку. Начало этого сезона он пропустил из-за перелома руки, а на чемпионате мира в составе сборной России отметился пятью голевыми передачами.