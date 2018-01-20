Свечников набрал 30 очков в 23 матчах лиги Онтарио

Нападающий "Бэрри" Андрей Свечников забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата OHL против "Миссиссаги" (2:5). Таким образом, 17-летний хоккеист набрал уже 30 (19+11) чков в 23 встречах сезона.

Отметим, что начало чемпионате Свечников пропустил из-за перелома руки. После молодежного чемпионата мира россиянин записал на свой счет 9 (5+4) очков в семи встречах. В промежуточном рейтинге драфта НХЛ-2018 он опустился на четвертое место.