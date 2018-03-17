Сушинский назначен президентом "Авангарда"

Максим Сушинский стал новым президентом "Авангарда", сообщает официальный сайт клуба. В этой должности он сменил Владимира Шалаева, подавшего в отставку.

- Омск для меня - особенный город, а "Авангард" - команда, с которой связана важная часть моей жизни и лучшие годы спортивной карьеры, - сказал Сушинский. - Поэтому, когда мне сегодня поступило предложение возглавить клуб, не раздумывая его принял. Я приложу все силы, весь свой управленческий и спортивный опыт для достижения клубом максимальных целей. Игра, показанная командой в плей-офф, несмотря на невыход в следующий круг, внушает оптимизм: значительная часть игроков готова выступать на высоком уровне, которого ждут болельщики "Авангарда". Сейчас наша основная задача – усиление спортивной составляющей работы клуба. Мы будем опираться на тех, кто способен максимально эффективно выполнять поставленные задачи. Это касается как игроков, так и менеджмента.

Максим Сушинский защищал цвета "Авангарда" с 1996 по 2005 год с полугодичным перерывом на выступление в "Миннесоте" (сезон-2000/01). Также в его карьере были СКА, московское "Динамо", "Салават Юлаев", магнитогорский "Металлург", а завершил карьеру хоккеист в 2013 году в швейцарском "Фрибур-Готтерон".