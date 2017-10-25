Суперсэйв Мюррея и передача Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Эдмонтон"

"Питтсбург" в овертайме обыграл "Эдмонтон" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Ойлерз" потерпели седьмое поражение в сезоне.

В составе победителей по шайбе забросили Ян Коул и Фил Кессел. Голевой передачей в этой встрече отметился нападающий Евгений Малкин. Он провел на льду 18 минут, за которые не нанес ни одного броска по воротам соперника.

У "Эдмонтона" единственная шайба на счету капитана команды Коннора Макдэвида.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Эдмонтон" - 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

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