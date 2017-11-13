Супер-сэйв Василевского или гол "Анахайма"? Самый спорный момент ночи

"Тампа-Бэй" в гостях обыграла "Анахайм" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В третьем периоде от верного гола "Молний" спас голкипер Андрей Василевский.

Арбитры встречи отправились на видеопросмотр эпизода. Гол не был засчитан, так как "шайба после броска Брэндона Монтура полностью не пересекла линию ворот".