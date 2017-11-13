Супер-сэйв Василевского или гол "Анахайма"? Самый спорный момент ночи

"Тампа-Бэй" в гостях обыграла "Анахайм" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В третьем периоде от верного гола "Молний" спас голкипер Андрей Василевский.
Арбитры встречи отправились на видеопросмотр эпизода. Гол не был засчитан, так как "шайба после броска Брэндона Монтура полностью не пересекла линию ворот".
Hmmmmmmm pic.twitter.com/CGgWsFJkUL– Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) 13 ноября 2017 г.
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gibson
А Монте-Кристо оказывается не знает у нас правил НХЛ. Да, гол был, но его не было:-) Все по правилам!
08:45
denidok
Интересный момент..гол был на 99,9%,но и засчитать его не могли,так как на видео не видно,что шайба пересекла линию.
08:24
Монте-Кристо (Мститель) .
Гол был ! 100%. Шайба была под голенью Василевского. А голень была целиком за линий ворот.
08:09