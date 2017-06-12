Судья не засчитал гол "Нэшвилла" в матче с "Питтсбургом"

Судья отменил шайбу "Нэшвилла", заброшенную в начале второго периода шестого матча финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга". Гол был забит после того, как арбитр дал свисток. Решение вызвало негодование со стороны команды и болельщиков, которые не без основания посчитали, что шайба оказалась в сетке по всем правилам.
#GottaSeeIt: Sissons scores only to be beat by the whistle#StanleyCup pic.twitter.com/lZTsvugYVp– Sportsnet (@Sportsnet) 12 июня 2017 г.
HarryAngel
весь плов судьи топили за пистбург. так было со ВШами, с Оттавой и в финале. какое-то гадкое ощущение от этого "триумфа" Лимью и компании
07:11
Кол Колыч
Судья поспешил со свистком... такое случается
07:04
частокол правды
если придираться до конца-то в Мюррея еще и ноги упирался своими коньками ,поэтому спорить то и не очем!
06:47
Orakle
так и не понял,почему отменили гол?
06:40
fifa_guru
вот это судьи лажанули...
06:31
Viktor001961
Очень честная и трудовая шайба.Не хотелось бы,чтобы Питсбург забрал кубок с помощью судей.Они и так самодостаточны.
05:52
Werewolf
Накосячили полосатые )
04:33