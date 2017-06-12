04:23 | ХОККЕЙ — НХЛ

Судья не засчитал гол "Нэшвилла" в матче с "Питтсбургом"

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Судья отменил шайбу "Нэшвилла", заброшенную в начале второго периода шестого матча финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга". Гол был забит после того, как арбитр дал свисток. Решение вызвало негодование со стороны команды и болельщиков, которые не без основания посчитали, что шайба оказалась в сетке по всем правилам.

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Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2017. Финал. "Питтсбург" vs "Нэшвилл"
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КОММЕНТАРИИ (7)
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HarryAngel

весь плов судьи топили за пистбург. так было со ВШами, с Оттавой и в финале. какое-то гадкое ощущение от этого "триумфа" Лимью и компании

07:11

Кол Колыч

Судья поспешил со свистком... такое случается

07:04

частокол правды

если придираться до конца-то в Мюррея еще и ноги упирался своими коньками ,поэтому спорить то и не очем!

06:47

Orakle

так и не понял,почему отменили гол?

06:40

fifa_guru

вот это судьи лажанули...

06:31

Viktor001961

Очень честная и трудовая шайба.Не хотелось бы,чтобы Питсбург забрал кубок с помощью судей.Они и так самодостаточны.

05:52

Werewolf

Накосячили полосатые )

04:33