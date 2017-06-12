Судья не засчитал гол "Нэшвилла" в матче с "Питтсбургом"

Судья отменил шайбу "Нэшвилла", заброшенную в начале второго периода шестого матча финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга". Гол был забит после того, как арбитр дал свисток. Решение вызвало негодование со стороны команды и болельщиков, которые не без основания посчитали, что шайба оказалась в сетке по всем правилам.