04:42 | Хоккей — НХЛ

Судьи отменили гол "Детройта" из-за нападения на Василевского, но поставили буллит. Видео


Во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между "Детройтом" и "Тампа-Бэй" арбитры отменили гол, забитый в ворота Андрея Василевского. Главный тренер "Лайтнинг" Джон Купер запросил видеоповтор, после просмотра которого судьи решили, что нападающий "Ред Уингз" Джастин Абделькадер совершил нападение на голкипера.

Вместе с тем, в ворота Василевского был поставлен буллит из-за того, что Виктор Хедман сделал задержку в этом эпизоде. Абделькадер свою попытку реализовал.

 

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Материалы других СМИ
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