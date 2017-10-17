Судьи отменили гол "Детройта" из-за нападения на Василевского, но поставили буллит. Видео

Во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между "Детройтом" и "Тампа-Бэй" арбитры отменили гол, забитый в ворота Андрея Василевского. Главный тренер "Лайтнинг" Джон Купер запросил видеоповтор, после просмотра которого судьи решили, что нападающий "Ред Уингз" Джастин Абделькадер совершил нападение на голкипера.
Вместе с тем, в ворота Василевского был поставлен буллит из-за того, что Виктор Хедман сделал задержку в этом эпизоде. Абделькадер свою попытку реализовал.
Little left. Little right. Big penalty shot goal for the @DetroitRedWings. #TBLvsDET pic.twitter.com/rOOQlSfWTp– NHL (@NHL) 17 октября 2017 г.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
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- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Виктор Хедман
- Джастин Абделькадер
- Джон Купер
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