Судьи ошибочно удалили игрока "Вашингтона". После этого "Тампа" повела в счете

Во втором матче серии Кубка Стэнли "Тампа-Бэй" - "Вашингтон" случился необычный эпизод. Защитник хозяев Виктор Хедман решил поймать шайбу рукой в чужой зоне, а форвард "Кэпс" Ти Джей Оши попытался перехватить ее клюшкой. После касания американца шайба попала в лицо шведу, однако судьи, не рассмотрев внимательно эпизод, дали Оши две минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой. После свистка арбитры провели небольшое совещание, но не изменили своего решения.

Victor Hedman has a way of drawing non-existent high sticking penalties pic.twitter.com/vitVq2JWz5 – Jeremy Perrigo (@jeremyperrigo) 14 мая 2018 г.

Удаление было реализовано – после паса Никиты Кучерова отличился Стивен Стэмкос, который сделал счет 2:1. Это большинство стало уже вторым удачным для "Тампы" в этом матче – до этого после фола Тома Уилсона гол забил Брэйден Пойнт.

Yikes. Hedman's own stick hits him in the face. Four minutes for Pastrnak. Brutal. pic.twitter.com/UBcJctR1Yw – Conor Ryan (@ConorRyan_93) 1 мая 2018 г.

Отметим, что этот эпизод с участием Хедмана стал не первым подобным в плей-офф. Ранее в серии с "Бостоном" швед попал себе по лицу собственной клюшкой, однако четырехминутный штраф получил нападающий "Брюинз" Давид Пастрняк. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)