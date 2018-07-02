Суд удовлетворил ходатайство Войнова. Дорога в НХЛ открыта?

Суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство защитника СКА Вячеслава Войнова о снятии с него обвинений в домашнем насилии, сообщает в Твиттере журналист Кертис Зупке. Таким образом, перед российским хоккеистом не осталось юридических препятствий к возвращению в НХЛ. Окончательное решение о том, сможет ли он вновь играть за океаном, остается за самой лигой.

Войнов уже в США. Где он продолжит карьеру?

Осенью 2015 года НХЛ наложила на Войнова, который в то время выступал за "Лос-Анджелес", бессрочную дисквалификацию после того, как он был приговорен судом Калифорнии к 90-дневному заключению за домашнее насилие. После отбытия наказания он был задержан иммиграционной полицией США и снова заключен в тюрьму. Войнов согласился добровольно вернуться в Россию, чтобы избежать депортации и не ждать приговора иммиграционного суда.

Отметим, что пока нет ясность, каким будет статус контракта Войнова с "Кингз ". На момент отъезда он, по словам его агента, был "заморожен".

Россиянин выступал за "Кингз" с 2011 по 2015 год. Вместе с командой он завоевал два Кубка Стэнли, после чего перешел в СКА. В клубе из Санкт-Петербурга защитник в 2017 году стал обаладателем Кубка Гагарина.