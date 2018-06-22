Суд Лос-Анджелеса 2 июля рассмотрит ходатайство Войнова

Защитник СКА Вячеслав Войнов подал ходатайство о снятии с него обвинений в домашнем насилии, информирует The Athletic. 2 июля Высший суд Лос-Анджелеса проведет слушания по поводу ходотайства.

Если с россиянина снимут обвинения, то вопрос его возвращения в НХЛ останется за самой лигой, котороя осенью 2015 года наложила на него бессрочную дисквалификацию.

В 2015 суд Калифорнии приговорил Войнова к 90-дневному заключению за домашнее насилие. После отбытия наказания он был задержан иммиграционной полицией США и снова заключен в тюрьму. Войнов согласился добровольно вернуться в Россию, чтобы избежать депортации и не ждать приговора иммиграционного суда.

НХЛ еще должна дать Войнову собственное разрешение выступать за клубы лиги. Однако вице-президент лиги Билл Дэйли отмечал, что в данном случае для Вячеслава важнее разрешить все проблемы с иммиграционным департаментом США. Пока не ясно, каким будет статус контракта Войнова с "Лос-Анджелесом". На момент отъезда он, по словам его агента, был "заморожен".

Войнов выступал в НХЛ за "Лос-Анджелес" с 2011 по 2015 год. Вместе с "Кингз" он завоевал два Кубка Стэнли, после чего перешел в СКА. В клубе из Санкт-Петербурга защитник в 2017 году стал обаладателем Кубка Гагарина.