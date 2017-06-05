Суббан приехал на игру с "Питтсбургом" с сумкой ополаскивателей для рта

Защитник "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббан приехал на четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли против "Питтсбурга" с сумкой ополаскивателей для рта, сообщает Sportsnet‏. Напомним, что после третьей игры, которая завершилась победой "Хищников" (5:1), Суббан заявил, что Сидни Кросби обвинил его в плохом запахе изо рта.

Игрок "Нэшвилла" после этого инцидента отметил, что использовал ополаскиватель для рта и не понимает, почему капитану "Питтсбурга" не понравился запах.

Напомним, что счет в серии 2-1 в пользу "Пингвинов", четвертая игра состоится 6 июня в 3.00 по московскому времени.