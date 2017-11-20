Суббан до сих пор не знает, почему его обменяли из "Монреаля"

Защитник "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббан заявил, что не просил руководство "Монреаля" об обмене и до сих пор не знает, почему клуб решил отдать его. Напомним, что в прошлом году канадец был обменян в стан "Хищников" на Ши Уэбера.

– Это очень забавно, люди до сих пор подходят и спрашивают, почему меня обменяли, – цитирует Montreal Gazette Суббана. – Знаете, что? Давайте просто соберем весь офис "Канадиенс", и вы зададите им этот вопрос. Я могу сказать, что никогда не просил об обмене. Поэтому у меня до сих пор нет объяснений произошедшему.