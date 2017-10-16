Суббан дебютирует за "Вегас" в матче с "Бостоном"

Ворота "Вегаса" в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона" будет защищать голкипер Малькольм Суббан. Отметим, что 23-летний вратарь является бывшим игроком "Медведей".

За "Бостон" Суббан провел всего два матча в НХЛ, в которых одержал две победы, в среднем пропуская по 5,82 шайбы за игру. Напомним, что матч "Вегас" - "Бостон" состоится сегодня в 2.00 по московскому времени.