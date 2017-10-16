Суббан дебютирует за "Вегас" в матче с "Бостоном"

Ворота "Вегаса" в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона" будет защищать голкипер Малькольм Суббан. Отметим, что 23-летний вратарь является бывшим игроком "Медведей".
За "Бостон" Суббан провел всего два матча в НХЛ, в которых одержал две победы, в среднем пропуская по 5,82 шайбы за игру. Напомним, что матч "Вегас" - "Бостон" состоится сегодня в 2.00 по московскому времени.
Gerard Gallant says that Malcolm Subban will start in goal today against @NHLBruins.– Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 15 октября 2017 г.
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