Стычка Малкина с Мэннингом в 5-м матче 1/8 финала. Видео

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин повздорил с защитником "Филадельфии" Брэндоном Мэннингом в 5-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли (2:4). Игроки сцепились у ворот "Флайерз" в начале второго периода, однако до драки дело не дошло. Оба игрока получили по удалению за грубость.
Brandon Manning gets Evgeni Malkin going and into the penalty box pic.twitter.com/ugLhief5cU– Flyers Nation (@FlyersNation) 21 апреля 2018 г.
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igogohruhru
малкин в своем репертуаре
08:14
Марио66
Малыч, ну нафига? Не хватало ещё травму получить на ровном месте.
07:50
Монте-Кристо (Мститель) .
Малкин после того, как стал жить с этой потасканной девкой, стал каким-то нервным.
07:25
fifa_guru
обидно стало что упал) мэннинг бы ему навалял
06:29