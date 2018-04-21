05:20 | Хоккей — НХЛ

Стычка Малкина с Мэннингом в 5-м матче 1/8 финала. Видео

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Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин повздорил с защитником "Филадельфии" Брэндоном Мэннингом в 5-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли (2:4). Игроки сцепились у ворот "Флайерз" в начале второго периода, однако до драки дело не дошло. Оба игрока получили по удалению за грубость.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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igogohruhru

малкин в своем репертуаре

08:14

Марио66

Малыч, ну нафига? Не хватало ещё травму получить на ровном месте.

07:50

Монте-Кристо (Мститель) .

Малкин после того, как стал жить с этой потасканной девкой, стал каким-то нервным.

07:25

fifa_guru

обидно стало что упал) мэннинг бы ему навалял

06:29

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