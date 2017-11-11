Стоун, Стаал и ван Римсдайк - три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан нападающий "Оттавы" Марк Стоун, отметившийся дублем в матче с "Коламбусом" (4:3), который прошел в Стокгольме.

Второй звездой стал форвард "Каролины" Джордан Стаал, забросивший две шайбы в ворота "Коламбуса" (3:1), а замкнул тройку лучших нападающий "Торонто" Джеймс ван Римсдайк​, оформивший дубль во встрече с "Бостоном" (3:2).