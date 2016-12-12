Столарз - самый молодой вратарь "Филадельфии" за 25 лет, сделавший шатаут

Голкипер "Филадельфии" Энтони Столарз вписал свое имя в историю клуба. 22-летний американец сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" (1:0 ОТ), отразив 28 бросков. Это его второй поединок в лиге и первый на ноль. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Столарз стал самым молодым вратарем "Филадельфии" (22 года 326 дней) с 1992 года, кому удалось сделать шатаут. Тогда подобным в возрасте 22 лет и 5 дней отметился Доминик Руссель.
Anthony Stolarz (22 y, 326 d) is youngest @NHLFlyers goaltender to post a shutout since Dominic Roussel (22 y, 5 d) on Feb. 27, 1992 at CGY. pic.twitter.com/uO0XhtqRbD– NHL Public Relations (@PR_NHL) 12 декабря 2016 г.
.BattleFish.
Werewolf Как сообщает пресс-служба НХЛ, Столарз стал самым молодым вратарем "Филадельфии" (22 года 326 дней) с 1992 года, кому удалось сделать шатаут.-----------с 1992 года, аккурат после Русселя, как бы история то есть, давно не было такого события, также как и выдающейся серии побед аж с 1995 года!)
11:24
Werewolf
Марио66 Werewolf, даже у истории есть вторые места. ;) _______ Да если покопаться, может и еще молодые найдутся. У него с предыдущим разница почти в год........ Так что может и раньше кто был ))))) Не факт что второе место ))))
11:19
Марио66
Werewolf, даже у истории есть вторые места. ;)
11:04
Adios Amigos R...
Украл сухарь у Мейсона...(
10:30
Werewolf
А чем он вписался в историю клуба? Тот вратарь же моложе его.
09:27