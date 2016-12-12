10:01 | ХОККЕЙ — НХЛ

Столарз, Холтби и Раанта - три звезды дня в НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан вратарь "Филадельфии" Энтони Столарз, отразивший 28 бросков по своим воротам в игре с "Детройтом" (1:0 ОТ) и сделавший первый шатаут в карьере. Вторым стал страж ворот "Вашингтона" Брэден Холтби, который отразил все 20 бросков в матче с "Ванкувером" (3:0), а замкнул тройку голкипер "Рейнджерс" Антти Раанта, записавший на свой счет 19 отраженных бросков во встрече с "Нью-Джерси" (5:0).

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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КубокЛучшийМира

Vasek да плевать Варли на эти 3 звезды дня. Ему бы 3 стабильных матча подряд сыграть, без пропуска 5-6 шайб, вот было бы счастье. В звезды дня престижа нет. ---------------- Ну тогда даже не так. Ему бы помочь команде "волну побед" поймать. Хоть 6:5, хоть 7:6. Вот для них и для него это было бы счастье... Но не вариант, по-моему. )))

12:49

Vasek

да плевать Варли на эти 3 звезды дня. Ему бы 3 стабильных матча подряд сыграть, без пропуска 5-6 шайб, вот было бы счастье. В звезды дня престижа нет.

11:33

КубокЛучшийМира

mikha1 Могли бы и Варли включить в список трех звезд- не каждый день отбивают 51 бросок по воротам. 10:23 ------------ Согласен! При чём, даже можно было и первой "звездой" назвать! Пропустил то он при игре 3 на 5, да и то в конце матча! К тому времени он уже наотбивал больше чем любой из этой тройки "звёзд", заложив успех своей команды в гораздо большей степени!

11:00

Xenosag

Варлам однозначно заслужил, он ещё и пас отдал :)

10:57

mikha1

Могли бы и Варли включить в список трех звезд- не каждый день отбивают 51 бросок по воротам.

10:23

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ