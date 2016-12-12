08:26 | ХОККЕЙ — НХЛ

Столарц - самый молодой вратарь "Филадельфии" за 25 лет, сделавший шатаут

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Голкипер "Филадельфии" Энтони Столарц вписал свое имя в историю клуба. 22-летний американец сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" (1:0 ОТ), отразив 28 бросков. Это его второй поединок в лиге и первый на ноль. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Столарц стал самым молодым вратарем "Филадельфии" (22 года 326 дней) с 1992 года, кому удалось сделать шатаут. Тогда подобным в возрасте 22 лет и 5 дней отметился Доминик Руссель.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Werewolf

А чем он вписался в историю клуба? Тот вратарь же моложе его.

09:27

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