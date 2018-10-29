Стивенс назвал выдающейся игру Ковальчука в матче с "Рейнджерс"

Главный тренер "Лос-Анджелеса" Джон Стивенс прокомментировал победу над "Рейнджерс" (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Форвад "Кингз" Илья Ковальчук провел на площадке 16 минут 28 секунд, забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи.

- Мы не могли одержать победу в течение 17 дней? В этом есть какая-то ирония, поскольку сегодня 17-й номер (Ковальчук. - Прим. "СЭ") был хорош. Думаю, что в прошедшей игре здорово проявили себя спецбригады. Ковальчук сыграл выдающимся образом. Кроме того, немаловажное значение имело возвращение в состав Дастина Брауна, - цитирует The Los Angeles Daily News Стивенса.

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