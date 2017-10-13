Стивен Стэмкос: "Знал, что снова забью, поэтому спокойно спал по ночам"

Нападающий "Тампы-Бэй" Стивен Стэмкос после победы над "Питтсбургом" (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что рад снова выходить на лед и помогать команде. Он также добавил, что "Лайтнинг" добились двух важных побед.

Отметим, что Стэмкос забил свой первый гол во встрече с ноября 2015-го года. В прошлом сезоне он пропустил 65 матчей из-за травмы левого колена.

– Я знал, что это лишь вопрос времени, когда я снова забью, поэтому спокойно спал по ночам, – приводит официальный сайт НХЛ слова Стэмкоса. – Я просто рад, что снова играю, и рад быть частью наших побед. Я думаю, что мы хорошо себя показали в прошлом матче против "Вашингтона" (4:3 ОТ. – Прим. "СЭ"). Это две хорошие команды, важно, что мы добились двух побед. Будем на этом дальше строить свою игру.