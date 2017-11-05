Стивен Стэмкос: "Василевский совершил важный сэйв в овертайме"

Нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос, который стал автором победного буллита в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Коламбусом" (5:4 Б), высоко ценил игру вратаря Андрея Василевского. По словам форварда, голкипер сделал важный сэйв в дополнительное время.

– Я легко мог превратиться из героя в изгоя, если бы "Коламбус" забросил, воспользовавшись моим глупым удалением в овертайме, – приводит пресс-служба "Лайтнинг". – Я благодарен "бригаде" меньшинства, которая сделала отличную работу. Отдельно скажу о Василевском, который сделал важный сэйв.