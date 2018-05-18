06:20 | Хоккей — НХЛ

Стивен Стэмкос: "Василевский - один из лучших вратарей в мире"

2

Нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос после победы над "Вашингтоном" в 4-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли (4:2) поблагодарил голкипера Андрея Василевского. 23-летний россиянин отразил 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

– Вот почему Василевский один из лучших вратарей в мире, – цитирует пресс-служба клуба Стэмкоса. – Он дал нам шанс, когда мы не играли лучшим образом, и сегодня вечером был еще один пример этому.

Василевский признан первой звездой матча "Вашингтон" – "Тампа-Бэй", Кузнецов – третьей //
"Вашингтон" – "Тампа-Бэй". Счет в серии стал равный, Кузнецов и Орлов отметились голами

2
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

maxcds

стиви, ну ты действительно дважды кэп))) все всё прекрасно видят и знают, что уасса первый после боба. годка 2-3 и первый будет, если без травм.

09:38

mrazotka

второй матч подряд

06:32

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!