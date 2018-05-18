Стивен Стэмкос: "Василевский - один из лучших вратарей в мире"

Нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос после победы над "Вашингтоном" в 4-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли (4:2) поблагодарил голкипера Андрея Василевского. 23-летний россиянин отразил 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

– Вот почему Василевский один из лучших вратарей в мире, – цитирует пресс-служба клуба Стэмкоса. – Он дал нам шанс, когда мы не играли лучшим образом, и сегодня вечером был еще один пример этому.

Василевский признан первой звездой матча "Вашингтон" – "Тампа-Бэй", Кузнецов – третьей //

"Вашингтон" – "Тампа-Бэй". Счет в серии стал равный, Кузнецов и Орлов отметились голами