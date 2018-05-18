Стивен Стэмкос: "Василевский - один из лучших вратарей в мире"

Нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос после победы над "Вашингтоном" в 4-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли (4:2) поблагодарил голкипера Андрея Василевского. 23-летний россиянин отразил 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.
– Вот почему Василевский один из лучших вратарей в мире, – цитирует пресс-служба клуба Стэмкоса. – Он дал нам шанс, когда мы не играли лучшим образом, и сегодня вечером был еще один пример этому.
Василевский признан первой звездой матча "Вашингтон" – "Тампа-Бэй", Кузнецов – третьей //
"Вашингтон" – "Тампа-Бэй". Счет в серии стал равный, Кузнецов и Орлов отметились голами
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maxcds
стиви, ну ты действительно дважды кэп))) все всё прекрасно видят и знают, что уасса первый после боба. годка 2-3 и первый будет, если без травм.
09:38
mrazotka
второй матч подряд
06:32