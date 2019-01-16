Стивен Стэмкос: "Василевский ненавидит пропускать шайбы и проигрывать"

Капитан "Тампы" Стивен Стэмкос высоко оценил игру российского вратаря команды Андрея Василевского в матче с "Далласом" (2:0).

- У него есть одно преимущество – он ненавидит проигрывать, ненавидит пропускать шайбы, - приводит слова Стэмкоса клубный журналист Брайан Бернс. - Поражение в Бруклине не было виной Андрея, ведь мы так плохо играли на пятачке перед его воротами. Однако Васи принял это поражение на свой счет. Он всегда реабилитируется, потому что такие у него стандарты. Сегодня он не просто так стал первой звездой матча.

24-летний Василевский оформил "сухарь" в игре с "Далласом". Этот шат-аут стал для него третьим в сезоне и 15-м в карьере. Благодаря этому, он стал третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ.

В текущем сезоне россиянин сыграл в 26 матчах за "молний", в которых пропускал, в среднем, по 2,46 шайбы за игру, отразив 92,5% нанесенных по его воротам бросков.

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