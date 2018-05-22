Стивен Стэмкос: "Вашингтон" играл с экстремальным ожесточением"

Капитан "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос после поражения от "Вашингтона" (0:3) в 6-ом матче полуфинала Кубка Стэнли отметил, что команда не наиграла на победу. Счет в серии плей-офф стал равным - 3-3.

- Они были более отчаянной командой, чем мы. Они играли с экстремальным ожесточением, оказавшись прижатыми к стенке, - приводит пресс-служба НХЛ слова Стэмкоса. - Они играли так, словно это точно их последний матч. А мы - так, будто этот матч может быть последним. На победу мы сегодня не наиграли. Уровень нашего отчаяния должен быть выше, и я ожидаю, что в седьмом матче именно таким он и будет.

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