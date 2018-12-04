Стивен Стэмкос: "В этом сезоне Кучеров уверен как никогда"

Нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос похвалил российского форварда клуба Никиту Кучерова за уверенную игру в нынешнем сезоне. Нападающий в сегодняшней встрече с "Нью-Джерси" (5:1) набрал 4 (1+3) очка. Всего на его счету 42 (12+30) очка в сезоне.

- Люди не понимают, как тяжело забивать в этой лиге, особенно если ты топ-игрок вроде Кучерова, и все хотят остановить тебя, - цитирует официальный сайт НХЛ Стэмкоса. - Это сложно, иногда уверенность покидает тебя, но когда она приходит, нужно постараться сохранить ее как можно дольше.

Кучеров просит шайбу, ищет ее. В этом сезоне он уверен как никогда.