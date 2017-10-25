Стивен Стэмкос: "Спросите у кого угодно в раздевалке "Тампы" - Василевский лучший в мире"

Капитан "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос после победы над "Каролиной" (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отдал должное игре голкипера Андрея Василевского, который отразил 30 бросков в этой встрече. Форвард заявил, что все в клубе считают россиянина одним из лучших вратарей в мире.

– Васи делал очень важные для команды сэйвы, – цитирует TB Times Стэмкоса. – Нам удалось продержаться в последнем периоде, но в каждом матче так не сыграешь. Но есть хорошая новость: мы победили. А Васи сыграл отлично. Спросите кого угодно в раздевалке – Андрей один из лучших вратарей в мире. Мы рады, что он в нашей команде. Он – большая причина того, что у нас есть на старте сезона.

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