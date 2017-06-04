Стивен Стэмкос: "Обидно, что мы не едем на Олимпиаду, но тогда Матч звезд мог бы не состояться"

Нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос расстроен, что НХЛ не отпускает игроков на Олимпийские игры-2018, однако отметил, что без этого решения Матч звезд мог бы пройти не в его городе. Напомним, что Тампа примет звездный уик-энд состоится с 27 по 28 января 2018 года.

– Это немного обидная ситуация, – цитирует Tampa Bay Times Стэмкоса. – Однако если бы нас отпустили на Олимпиаду, Матч звезд не прошел бы в Тампе. Так что это палка о двух концах.