12:30 | ХОККЕЙ — НХЛ

Стивен Стэмкос: "Обидно, что мы не едем на Олимпиаду, но тогда Матч звезд мог бы не состояться"

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Нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос расстроен, что НХЛ не отпускает игроков на Олимпийские игры-2018, однако отметил, что без этого решения Матч звезд мог бы пройти не в его городе. Напомним, что Тампа примет звездный уик-энд состоится с 27 по 28 января 2018 года.

– Это немного обидная ситуация, – цитирует Tampa Bay Times Стэмкоса. – Однако если бы нас отпустили на Олимпиаду, Матч звезд не прошел бы в Тампе. Так что это палка о двух концах.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Thomas_Boy_

Так-то жаль, что не поехал на море, но зато в ванной искупаюсь.

12:42