Стивен Стэмкос - о сэйве Василевского в овертайме: "Если бы забил "Коламбус", я бы из героя превратился в изгоя"

Капитан "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос после победы над "Коламбусом" (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ подчеркнул, что мог превратиться в изгоя, если бы соперник забил после его удаления в овертайме. Он также добавил, что его команде нужно намного лучше завершать игры.

Стэмкос отметился заброшенной шайбой и победным буллитом во встрече.

– Я мог превратиться из героя в изгоя, если бы "Коламбус" забил после моего глупого удаления в овертайме, – сказал в эфире клубного телевидения Стэмкос. – Спасибо бригаде меньшинства, которая проделала отличную работу, особенно хочу отметить Василевского, который совершил важный сэйв.

Хорошо, что победили, но нам надо намного лучше завершать матчи. Когда ты дома ведешь с преимуществом в две шайбы, нужно доводить дело до победы автоматически. У нашей команды это всегда хорошо получалось.