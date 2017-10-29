Стивен Стэмкос - о результативной серии: "Это не конец света"

Нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос отметил, что не нужно сильно расстраиваться из-за завершившейся результативной серии. Капитан не смог набрать очков в игре против "Анахайма" (1:4) и прервал серию из 11 результативных матчей. На его счету 21 (4+17) очко.

– Здорово, когда у тебя результативная серия, – цитирует официальный сайт НХЛ Стэмкоса. – Но это не конец света. Надеюсь, начнем следующую в другой игре.

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