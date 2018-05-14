Стивен Стэмкос: "Невзгоды - это время проверки команды"

Нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос считает, что противостояние с "Вашингтоном" в 1/2 финала Кубка Стэнли покажет, чего стоит его команда на самом деле. Во второй встрече "Тампа" проиграла со счетом 2:6 и уступает в серии – 0-2.

– Кажется, что мы должны были извлечь уроки из первой игры, но соперник снова показал себя убийцей, – цитирует официальный сайт НХЛ Стэмкоса. – "Вашингтон" справился с нюансами игры, а мы нет. Порой невзгоды – это время проверки сил и качества. Давайте посмотрим, кто же мы на самом деле. Нам пока в плей-офф не доводилось проверять это. Посмотрим, какова наша команда.