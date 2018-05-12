Стивен Стэмкос: "Нельзя допускать бросков Овечкина"

Нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос после первого матча полуфинала Кубка Стэнли против "Вашингтона" (2:4, 0-1 в серии) отметил, что нельзя позволять форварду соперника Александру Овечкину наносить свои броски. Россиянин отличился в своем фирменном стиле в большинстве – после выигранного вбрасывания он получил пас и без обработки бросил в противоход вратарю.

– Это просто исполнение, – цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ. – С самого начала мы знали, что они будут делать. Они стараются доставить шайбу Овечкину для броска. Однако сегодня мы были на шаг позади. Нельзя такого допускать в это время года.