Стивен Стэмкос: "Не хочу, чтобы мое возвращение после травм становилось традицией"

Нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос после победы над "Флоридой" в матче регулярного чемпионата НХЛ​ (5:3) признался, что рад своей первой игре за 11 месяцев, но не хочет, чтобы его возвращение в строй после травм становилось традицией. Также он отметил игру звена Ондржей Палат, Брэйден Пойнт и Янни Гурд.

- Это было здорово, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Стэмкоса. - Но я бы не хотел, чтобы мое возвращение после травм становилось традицией. Тут нечего добавить, Палат, Пойнт и Гурд были лучшими сегодня.