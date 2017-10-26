Стивен Стэмкос: "Наместников вносит большой вклад в успех нашей тройки"

Нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос отметил игру своего партнера по команде Владислава Наместникова. Он добавил, что форвард вносит большой вклад в успех их тройки.

В 10 матчах текущего сезона НХЛ Наместников набрал 11 (4+7) очков.

– За последние пару сезонов Наместников зарекомендовал себя как сильный универсальный форвард. Нашу тройку создали в прошлом сезоне, дали шанс играть нам вместе, – приводит NHL.com/Ru слова Стэмкоса. – До того как я получил травму, у нас была потрясающая "химия". Наместников многие вещи на льду делает правильно. Показывает ответственный хоккей. Не боится идти в углы и на пятачок, где больно бьют. Вносит большой вклад в то, что наша тройка сейчас успешна.