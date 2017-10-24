Стивен Стэмкос: "Надеюсь, что Сергачев останется в НХЛ"

Капитан "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос выразил надежду на то, что защитник Михаил Сергачев сумеет заиграть в НХЛ. По словам форварда, 19-летний россиянин уверен в собственных силах.

На данный момент Сергачев провел в составе "Лайтнинг" 9 матчей и набрал 8 (3+5) очков. Пока защитник не отыграл 10 встреч, его могут перевести в молодежную команду, после – контракт россиянина вступит в силу.

– С первого же дня в тренировочном лагере он говорил, что попадет в команду, – приводит Tampa Bay Times слова Стэмкоса. – Некоторым может показаться, что это смелое заявление. Но я считаю, что эти он показал себя в качестве хоккеиста, который уверен в своих силах и хочет находиться здесь. Мы начинаем это замечать. Есть ощущение, что он верит в себя, что ему комфортно. Надеюсь, что он останется, но это зависит не от меня.