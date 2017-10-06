Стивен Стэмкос: "Надеюсь, что черная полоса осталась позади"

Капитан "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос полностью восстановился от травмы колена и готов снова демонстрировать хоккей высочайшего уровня. Завтра 27-летний канадец проведет свой первый официальный матч за последние 11 месяцев.

- В начале сборов, когда я только приехал в тренировочный лагерь, я чувствовал себя лучше, чем ожидал, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Стэмкоса. - Потом провел четыре предсезонных матча. Проблем не было. Все было хорошо. Надеюсь, что так будет и дальше, и я смогу снова играть на своем уровне, как и до травмы.

В юниорском и молодежном хоккее, а также за первые пять сезонов в НХЛ, я не пропустил ни одного матча из-за травмы. Надеюсь, что черная полоса осталась позади.