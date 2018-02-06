Стивен Стэмкос: "Макдэвид обладает скоростью, которой нет ни у кого в НХЛ"

Капитан "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос высоко оценил игру нападающего Коннора Макдэвида в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Эдмонтоном" (2:6). В этой встрече форвард "Ойлерз" оформил покер и набрал пять (4+1) очков. 21-летний канадец был признан лучшим игроком минувшего дня в лиге.

– Макдэвид неспроста один из лучших игроков, если не лучший. Он обладает скоростью, которой нет ни у кого в НХЛ, – приводит Tampa Bay Times слова Стэмкоса. – Если атакующий хоккеист забрасывает в первой смене, то обычно это говорит о том, что у тебя хороший вечер.

Макдэвид катается лучше всех в мире. Сегодня он вскрыл нашу оборону. Меня тревожит игра "Тампы" в последнее время. Есть ощущение, что нам давно не удавалось провести хороший матч.